La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl

Djabraïl, 4 octobre, AZERTAC

Les habitants de Djabraïl célèbrent la Journée de la ville dans leur terre natale. La cérémonie est organisée par le ministère de la Culture, la représentation spéciale du président de la République d'Azerbaïdjan dans les régions de Djabraïl, Goubadly et Zenguilan.

Conformément à l’ordonnance présidentielle du 31 juillet, les journées des villes ont été instituées pour les territoires libérés de l’occupation. Selon ladite ordonnance, le 4 octobre a été fixé comme la Journée de la ville de Djabraïl.

La ville de Djabraïl a été libérée de l’occupation arménienne le 4 octobre 2020. Les travaux de construction sont actuellement en cours à Djabraïl, ville libérée de l'occupation. Le 26 septembre 2024, le grand retour vers la ville a débuté. La ville a accueilli ses premiers habitants après 31 ans d'absence. À ce jour, plus de 600 familles sont revenues dans leur terre natale et ont commencé à vivre dans leurs nouvelles maisons.