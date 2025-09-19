La Nouvelle-Zélande s’apprête à finaliser sa position sur la Palestine

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a déclaré vendredi que son pays finaliserait sa position sur la reconnaissance de l’État de Palestine la semaine prochaine, à l’occasion de ses rencontres à New York, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Peters doit se rendre ce week-end à New York pour participer à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il assistera également, le 22 septembre, à la conférence sur la solution à deux États coprésidée par la France et l’Arabie saoudite, pendant laquelle le président français Emmanuel Macron et plusieurs autres dirigeants se sont engagés à reconnaître formellement l’État palestinien.

« Les grands conflits en Ukraine, à Gaza, au Soudan du Sud et au Myanmar domineront les discussions lors du rassemblement des dirigeants mondiaux à New York la semaine prochaine. Ce sera une occasion idéale pour recueillir des informations sur la manière dont un large éventail de partenaires perçoivent et abordent les défis mondiaux, afin d’éclairer nos propres positions politiques sur plusieurs dossiers », a-t-il expliqué.

« Cela inclut la question complexe de la reconnaissance de la Palestine, que la Nouvelle-Zélande a traitée avec prudence et réflexion depuis plusieurs mois. Les discussions de la semaine prochaine nous aideront à finaliser notre position sur cette question importante, en nous appuyant sur les informations les plus récentes », a-t-il ajouté.

Le mois dernier, Peters avait déjà indiqué que Wellington envisageait de reconnaître l’État palestinien et prendrait une décision dans le courant du mois.

En août, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé que l’Australie reconnaîtrait la Palestine à l’Assemblée générale de l’ONU afin de contribuer à la dynamique internationale en faveur d’une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien.

La France, le Royaume-Uni et le Canada ont également annoncé leur intention de reconnaître la Palestine lors de cette réunion, rejoignant ainsi la majorité des États membres de l’ONU qui l’ont déjà fait.