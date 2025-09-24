La Türkiye lance un nouveau projet pour lutter contre le changement climatique
Istanbul, 24 septembre, AZERTAC
Le réchauffement climatique est l'un des plus grands problèmes qui menacent actuellement l'ordre mondial. Afin de réduire les risques liés à ce phénomène, qui touche toutes les régions du globe, le projet « La gestion des inondations et des sécheresses » a été lancé en Türkiye.
Dans le cadre de ce projet, lancé avec un soutien financier de 600 millions de dollars de la Banque mondiale, certaines mesures seront prises pour prévenir les sécheresses et les inondations en renforçant la résilience au changement climatique.
Mise en œuvre pour réduire les risques d'inondation et de sécheresse, renforcer la résilience de la société et des infrastructures face aux effets négatifs du changement climatique et accroître le potentiel organisationnel dans ce domaine, ce projet permettra de lutter efficacement et résolument contre les catastrophes liées aux inondations et aux sécheresses causées par le changement climatique, dont les effets sont profondément ressentis. La durabilité de la gestion de l'eau en Türkiye sera renforcée grâce à des solutions fondées sur la nature, des systèmes modernes d'alerte précoce et des technologies de surveillance de la sécheresse.
Le projet devrait être achevé d'ici fin 2031.
