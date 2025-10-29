La vice-Première ministre du Bélarus visite la région azerbaïdjanaise de Fuzouli

Fuzouli, 29 octobre, AZERTAC

La délégation de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique entre la République d'Azerbaïdjan et la République du Bélarus, conduite par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Samir Cherifov, et la vice-Première ministre biélorusse Natalia Petkevich, s'est rendue dans la région azerbaïdjanaise de Fuzouli, libérée de l’occupation arménienne.

Le représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan dans les régions d'Aghdam, de Fuzouli et de Khodjavend, Emin Husseïnov, a présenté des informations sur l'aéroport aux visiteurs à l'aéroport international de Fuzouli.

La délégation s'est ensuite dirigée vers la région d'Aghdam.