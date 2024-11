L’Azerbaïdjan et les Etats-Unis discutent de l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, et le président de la SOCAR Rövchen Nadjaf se sont entretenus avec Ken West, président et PDG de Honeywell Energy and Sustainability Solutions (ESS).

Au cours de l’entretien, Ken West a été informé de la politique d’énergie verte en Azerbaïdjan et des travaux et projets effectués dans le domaine du développement des sources d’énergie renouvelables.

Les discussions ont porté sur les questions de coopération dans l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables et l’application de mécanismes innovants dans l’économie.

Un échange de vues a eu lieu sur l’importance potentielle des solutions innovantes présentées par la société Honeywell pour l’expansion de l’utilisation des ressources énergétiques durables en Azerbaïdjan et l’organisation de l’activité efficace dans de nombreux domaines de l’économie.