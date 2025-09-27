L’Azerbaïdjan remporte ses premières médailles des Jeux de la CEI

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Les compétitions par équipes de tennis de table aux IIIe Jeux de la CEI sont terminées.

Les matchs finaux des équipes féminines et masculines ont eu lieu lors de la compétition organisée au Complexe sportif de Guébélé.

L’Azerbaïdjan a affronté la Russie dans les deux catégories et a remporté les médailles d’argent.

Il convient de noter que la cérémonie d'ouverture des Jeux de la CEI aura lieu le 28 septembre, et la cérémonie de clôture se tiendra le 8 octobre au stade municipal de Gandja.1 624 athlètes de 13 pays disputent les jeux.