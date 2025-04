Le 26 avril, c’est la Journée mondiale de la propriété intellectuelle

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.

La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été créée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en 2000.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle offre une occasion unique d’examiner, avec des parties prenantes du monde entier, comment la propriété intellectuelle contribue à créer une scène artistique mondiale florissante et à favoriser l’innovation technologique, source de progrès pour l’humanité. La campagne est également l’occasion de mettre en évidence le rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels ou le droit d’auteur, dans la promotion de l’innovation et de la créativité.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle souligne l’importance d’un système de propriété intellectuelle équilibré pour reconnaître et récompenser l’activité des inventeurs et des créateurs, de sorte que la société puisse tirer parti de leur créativité et de leur ingéniosité. Grâce aux droits de propriété intellectuelle, chercheurs, inventeurs, entreprises, créateurs, artistes et autres peuvent protéger juridiquement leurs produits innovants et créatifs et en tirer un avantage économique.

À propos de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle

En 2000, afin de favoriser une meilleure compréhension de la propriété intellectuelle, les Etats membres de l’OMPI ont décidé que le 26 avril – date d’entrée en vigueur de la Convention instituant l’OMPI en 1970, deviendrait la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.

Depuis lors, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle offre chaque année une occasion unique de célébrer les contributions des inventeurs et des créateurs du monde entier et d’examiner la manière dont la propriété intellectuelle contribue au développement de la musique et des arts ainsi qu’à l’innovation technologique qui contribue à façonner notre monde.

Des rythmes qui nous invitent à danser aux paroles qui résonnent avec nos émotions, la musique enrichit toutes les facettes de notre vie. Elle est une forme universelle d’expression créative et les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel à l’appui d’un paysage musical dynamique et diversifié.

La musique est présente dans tous les secteurs et le système de la propriété intellectuelle contribue à la faire résonner au-delà de son propre domaine d’activité. Que ce soit dans le cinéma, le divertissement, la technologie, la mode, les jeux vidéo ou les biens de consommation, les droits de propriété intellectuelle favorisent les liens intersectoriels avec la musique et, ce faisant, les synergies créatives et l’innovation dans tous les secteurs, alimentant ainsi la croissance économique. Même lorsque nous n’y pensons pas, le rythme de la musique et la propriété intellectuelle sont omniprésents dans nos vies.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2025 met en lumière la manière dont la créativité et l’innovation, soutenues par les droits de propriété intellectuelle, permettent de maintenir une scène musicale dynamique qui profite à toutes et à tous, partout dans le monde. Cette année, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle nous invite à réfléchir à la façon dont les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière d’innovation permettent aux créateurs, aux innovateurs et aux entrepreneurs d’apporter des idées nouvelles dans l’industrie musicale, tout en protégeant le travail des auteurs, des compositeurs, des interprètes et de toutes les personnes qui façonnent la musique qui nous fait vibrer.

Le 26 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, nous rendons hommage aux créateurs, aux inventeurs et aux entrepreneurs qui repoussent les limites de l’innovation et de la créativité pour créer des musiques qui rassemblent, déclenchent des émotions fortes, insufflent le changement et laissent entrevoir un avenir plus innovant. (OMPI)