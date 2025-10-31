Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le 31 octobre 2025, la célébration mondiale de la Journée mondiale des villes se tiendra à Bogotá, en Colombie, sur le thème des villes intelligentes centrées sur les personnes. Ce thème reflète la reconnaissance croissante du pouvoir transformateur des technologies numériques, qui redessine la vie urbaine à l’échelle mondiale et offre des opportunités considérables pour améliorer la conception, la planification, la gestion et la gouvernance des villes et des établissements humains. À une époque marquée à la fois par la transition urbaine et la transition numérique, les villes adoptent de plus en plus des solutions technologiques et des données numériques pour offrir de meilleurs services à leurs habitants et relever des défis et opportunités urbains majeurs.

Les villes intelligentes centrées sur les personnes exploitent l’innovation numérique tout en veillant à ce que la conception et la mise en œuvre des technologies soient guidées par les besoins des populations et des communautés, avec une prise en compte complète des impacts sociétaux et environnementaux plus larges. Cet aspect est essentiel pour accélérer la mise en œuvre du Nouvel Agenda urbain et du Programme de développement durable à l'horizon 2025.

La Journée mondiale des villes 2025 sera un catalyseur dynamique pour promouvoir l’innovation et la transformation numérique au service d’une urbanisation durable, tout en plaçant les personnes au centre. Elle démontrera en particulier comment la technologie numérique constitue un outil indispensable pour s’attaquer à certains des défis les plus pressants de notre époque. L’un des plus urgents est la crise mondiale du logement : 2,8 milliards de personnes n’ont pas accès à un logement adéquat, 1,1 milliard vivent dans des quartiers informels et des bidonvilles, et plus de 300 millions sont sans abri.

L'urbanisation peut faire naître de nouvelles formes d'inclusion sociale, en favorisant l'égalité, l'accès aux services de base et de nouvelles opportunités. L'urbanisation peut également être source de mobilisation et d'engagement en reflétant la diversité des villes, des pays et de la planète. Pourtant, le développement urbain puise rarement dans ce potentiel. Les inégalités et l'exclusion sont prépondérantes dans la plupart des villes, à des taux souvent plus élevés que la moyenne nationale, aux dépens du développement durable.

« Octobre urbain » est une campagne imaginée par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) pour mettre l'accent sur les défis mondiaux en matière d'urbanisation et pour encourager la communauté internationale à mettre en œuvre le Nouveau programme pour les villes, adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), à Quito en Équateur, le 20 octobre 2016.

L'objectif de développement durable n°11, qui vise à « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables », souligne l'importance de la mission d'ONU-Habitat en la matière.

Le Nouveau Programme pour les villes offre une vision commune pour un monde meilleur et durable – un monde dans lequel les individus peuvent profiter des mêmes droits et bénéficier équitablement des opportunités offertes par la ville, un monde où la communauté internationale appréhende les systèmes urbains et leur forme physique comme des facteurs décisifs à l'accomplissement de cette vision.

À cette époque sans précédent d’urbanisation galopante et dans le contexte du Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par les 193 États Membres des Nations Unies en septembre 2015, le Nouveau Programme pour les villes offre des solutions aux défis. Bien conçue et maîtrisée, l’urbanisation peut devenir un formidable outil pour la mise en œuvre d'un développement durable tant dans les pays en développement que dans les pays développés.