Le Canada reconnaît l’État de Palestine
Bakou, 21 septembre, AZERTAC
Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé dimanche que son pays reconnaissait officiellement l’État de Palestine, tout en s’engageant à œuvrer à un partenariat en faveur de la paix entre Palestiniens et Israéliens, selon Agence Anadolu.
« Le Canada reconnaît l’État de Palestine et offre son partenariat pour bâtir la promesse d’un avenir pacifique pour l’État de Palestine comme pour l’État d’Israël », a déclaré Carney dans un message publié sur la plateforme social de la société X basée aux États-Unis, à la veille de l’Assemblée générale des Nations unies.
Cette annonce fait suite à la déclaration antérieure du Canada exprimant son intention de reconnaître la Palestine lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2025.
En effet, l’Assemblée générale de l’ONU doit s’ouvrir mardi à New York et se déroulera jusqu’au 29 septembre.
Le Canada avait déjà affirmé reconnaître « le droit du peuple palestinien à l’autodétermination » et soutenir la création d’un « État palestinien souverain, indépendant, viable, démocratique et territorialement contigu ».
