Le Conseil économique azerbaïdjanais tient une réunion

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Le Conseil économique de la République d’Azerbaïdjan a tenu, sous la présidence du Premier ministre Ali Assadov, une réunion ordinaire vendredi 11 avril.

L'ordre du jour de la réunion a compris une discussion détaillée des domaines de dépenses prioritaires déterminés par le président Ilham Aliyev pour 2026-2029, le cadre budgétaire à moyen terme, les principales orientations et objectifs de la politique budgétaire, les prévisions macroéconomiques initiales, les indicateurs prévisionnels des budgets de l'État et consolidés pour 2026 et les trois prochaines années, la viabilité budgétaire et d'autres questions d'actualité.

Le ministre des Finances Sahil Babaïev a fait une présentation sur les prévisions budgétaires pour 2026 et les trois prochaines années.

A l'issue de la réunion, des décisions ont été prises sur les prévisions budgétaires, en tenant compte des avis et propositions des membres du Conseil économique. Le ministère des Finances et les autres organismes concernés ont reçu des instructions pertinentes concernant la préparation de l’enveloppe budgétaire pour l’année prochaine.