Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Le cours du pétrole azerbaïdjanais a connu une régression sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 65,87 dollars, après une baisse de 0,08 dollar, soit de 0,12 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).

La phase d’instruction du procès des citoyens arméniens est terminée, les procureurs demandent au juge un délai pour préparer leurs plaidoiries - PROCES VIDEO

Le tribunal examine un document concernant l’exécution de huit prisonniers de guerre azerbaïdjanais – PROCES VIDEO

Le président Ilham Aliyev reçoit le président du Sénat roumain VIDEO

Le président Ilham Aliyev présente les clés des appartements aux habitants du village de Horovlou MIS A JOUR VIDEO

Ilham Aliyev remet les clés des appartements aux habitants des villages de Memmedbeyli et Aghaly de la région de Zenguilan VIDEO

Ruben Vardanyan a un nouvel avocat VIDEO

Le président Ilham Aliyev inspecte les travaux réalisés dans le complexe résidentiel de 104 appartements à Zenguilan VIDEO

Zenguilan : Le président Aliyev participe aux inaugurations de la deuxième phase du village d’Aghaly et du village de Memmedbeyli VIDEO

Le président Aliyev pose la première pierre des centrales solaires Şems et Ufuq dans la région de Djabraïl VIDEO

Djabraïl : Le président de la République participe à l’ouverture de la route menant à la Centrale électrique solaire « Şefeq » VIDEO

Pose de la première pierre des complexes résidentiels dans la ville de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev pose la première pierre de la mosquée de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev assiste à l'inauguration de la première phase du village d'Horovlou de la région de Djabraïl VIDEO

La société Azerkhaltcha prépare le plus grand tapis rond de l'histoire du tissage mondial pour la mosquée de Choucha VIDEO

