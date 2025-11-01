Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
Bakou, 1er novembre, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a connu une régression sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 65,87 dollars, après une baisse de 0,08 dollar, soit de 0,12 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
