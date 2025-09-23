Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies
New York, 23 septembre, AZERTAC
Le débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a débuté au siège de l’ONU à New York.
Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ouvert la session par un discours d'introduction.
Puis, la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année, Annalena Baerbock, prononcera un discours. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva prononcera un discours traditionnel. Le président américain Donald Trump prendra ensuite la parole en tant qu'hôte.
La session, consacrée au thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », accordera une attention particulière à des sujets tels que la guerre russo-ukrainienne, la situation à Gaza, la question palestinienne, les Objectifs de développement durable et la crise climatique.
