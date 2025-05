Le Festival international du tapis lancé à Bakou

Bakou, 3 mai, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du Festival international du tapis s’est tenue samedi à Bakou.

Le festival est organisé par la société « Azerkhaltcha » et la Direction de la Réserve historique et architecturale nationale « Itchericheher », avec le soutien du ministère de l'Économie de la République d'Azerbaïdjan et de l’AZPROMO.

Des tisserands et des artistes provenant de Türkiye, d'Iran, du Kazakhstan, du Pakistan, du Tatarstan, d'Ouzbékistan et de nombreux autres pays participent au festival.

Il convient de noter que l'objectif principal du festival est de promouvoir l'art du tissage de tapis azerbaïdjanais à l'échelle mondiale, de présenter son riche patrimoine, et de bénéficier de l'expérience et des compétences des tisserands provenant du monde entier. Le programme du festival, par sa richesse et sa diversité, répond aux intérêts des invités de tous âges. Dans le cadre du festival, les visiteurs peuvent se familiariser avec un programme de divertissement magique, une série de concerts, un cinéma en plein air et diverses foires mettant en valeur des marques et des artisans locaux.

Le Festival international du tapis se déroulera jusqu’au 4 mai.