Le Groupe de Minsk de l’OSCE cessera officiellement ses activités en décembre
Bakou, 14 octobre, AZERTAC
La présidente en exercice de l'OSCE et ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, a salué la décision conjointe de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie de mettre fin aux activités du Groupe de Minsk et a dit espérer que ce processus s’achèverait d'ici décembre 2025.
Elina Valtonen a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, à Erevan le 14 octobre.
« Nous saluons l'appel conjoint de Bakou et d'Erevan à mettre fin aux activités du Groupe de Minsk de l'OSCE. Nous espérons que ce processus s’achèvera au plus tard en décembre », a souligné la présidente en exercice de l'OSCE.
Il convient de rappeler que le Groupe de Minsk de l'OSCE a été créé en 1992 pour régler le conflit du Karabagh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Après la guerre patriotique, l'Azerbaïdjan a exigé la dissolution du Groupe de Minsk, ce qui a été accepté par l'Arménie.
