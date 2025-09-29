Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères félicite son nouvel homologue kazakh

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu le 29 septembre par téléphone avec le nouveau ministre kazakh des Affaires étrangères, Yermek Kosherbayev.

Le ministre Baïramov a félicité Yermek Kosherbayev pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et lui a souhaité du succès durant son mandat.

Les ministres ont exprimé leur satisfaction du niveau des relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, soulignant que les contacts et les visites de haut niveau entre les deux pays contribuaient au développement de la coopération. Ils se sont déclarés convaincu que les efforts conjoints se poursuivraient pour développer la coopération multiforme entre les deux pays.

L’importance de renforcer davantage la coopération au sein des organisations régionales et internationales a été soulignée. Les préparatifs du Sommet de l’Organisation des États turciques qui se tiendra à Guébélé en octobre de cette année, ont été abordés.

Le ministre Yermek Kosherbayev a exprimé sa gratitude pour les félicitations. Il s’est dit convaincu que les liens azerbaïdjano-kazakhs se développeraient davantage.