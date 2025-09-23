Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le ministre turc de l'Éducation nationale

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Mardi 23 septembre, le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré le ministre turc de l'Éducation nationale, Yusuf Tekin.

Lors de l’entretien, les participants se sont félicités du développement dynamique des relations de partenariat stratégique entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'éducation.

La mise en service du nouveau bâtiment du Lycée turc d'Anadolu à Bakou a été considérée comme un exemple frappant de coopération efficace entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. Par ailleurs, il a été souligné qu'une école azerbaïdjanaise ouvrirait ses portes à Istanbul, en Türkiye, dès la prochaine rentrée scolaire.

La visite de Yusuf Tekin à l'Université du Karabagh, ainsi qu'aux lycées des villes de Choucha, Fuzouli et Aghdam, a été évoquée.

L'importance des documents de coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle signés dans le cadre de cette visite a été soulignée.

Les discussions ont également porté sur l'état actuel et les perspectives de coopération dans le domaine de l'éducation, y compris l'enseignement professionnel.