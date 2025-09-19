Le président Aliyev : La communauté juive occupe une place exceptionnelle en Azerbaïdjan

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

« La communauté juive occupe une place exceptionnelle en Azerbaïdjan, un pays où règnent depuis les temps les plus reculés des traditions de tolérance progressive et une culture de coexistence très élevée. Aujourd’hui, les Juifs, qui font partie intégrante de notre société, vivent en paix, dans le respect mutuel et la confiance avec les représentants d’autres peuples et confessions depuis des centaines d’années », lit-on dans le message de félicitations adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à la communauté juive de France à l’occasion de Roch Hachana, nouvel an juif.

Le chef de l’État note que, dans le monde moderne, l’Azerbaïdjan est l’un des rares endroits où l'antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance ethnico-religieuse n’existent pas. La préservation de la diversité culturelle, le développement de la langue et de la culture des minorités ethniques, ainsi que la promotion des valeurs multiculturelles sont des priorités de la politique de l’État en Azerbaïdjan.

« Nos concitoyens d'origine juive participent activement à toutes les sphères de la vie sociopolitique et contribuent dignement au renforcement de la solidarité nationale et spirituelle au sein de notre société et à la transmission de la vérité sur l’Azerbaïdjan auprès de la communauté internationale ».