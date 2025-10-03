Le président azerbaïdjanais : L’Allemagne est un pays partenaire important pour nous

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

L'Allemagne est un partenaire important pour nous et nous attachons une grande importance au développement global de nos relations bilatérales.

C’est ce qu’a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa lettre de félicitations adressée au président allemand Frank-Walter Steinmeier à l'occasion de la Journée de l'unité allemande, célébrée le 3 octobre.

Le président Ilham Aliyev a souligné dans sa lettre que la visite de son homologue allemand en Azerbaïdjan en avril avait donné un nouvel élan au développement de la coopération bilatérale, qui s'inscrit dans un vaste programme.