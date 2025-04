Le président azerbaïdjanais : Nous soutenons le gouvernement de Syrie

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Malheureusement, sous l’administration précédente, la Syrie a adopté une position pro-arménienne et anti-azerbaïdjanaise », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial », tenu à l’Université ADA mercredi 9 avril.

Abordant les nombreux contacts entre les dirigeants arméniens et syriens de l'époque, le chef de l'État a dit : « Le gouvernement arménien pense peut-être aujourd'hui que personne ne s'en souvient, mais non, nous nous en souvenons. Nous constatons maintenant qu'ils (l'Arménie) tentent d’apporter une aide humanitaire à la Syrie. Cela démontre une fois de plus l'hypocrisie de l'Arménie. Nous espérons que le gouvernement syrien ne laissera plus de place à des individus aussi hypocrites. Nous soutenons le gouvernement syrien ».