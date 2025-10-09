Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan déploie d'importants efforts pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la question des personnes portées disparues

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan déploie d'importants efforts pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la question des personnes portées disparues.

C’est ce qu’a déclaré le président Ilham Aliyev dans son appel aux participants à la conférence internationale intitulée « Unir les efforts et élargir la coopération pour résoudre la question des personnes portées disparues ».

Le chef de l'État a indiqué que l'Azerbaïdjan prenait des initiatives depuis 2002 pour adopter des résolutions sur les personnes portées disparues à l'Assemblée générale des Nations Unies, encourageant les États et les organisations internationales à prendre les mesures nécessaires en ce sens. « Je pense que l'ONU devrait intensifier ses efforts dans ce domaine », a précisé le président Ilham Aliyev.