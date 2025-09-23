Le président iranien reçoit une délégation azerbaïdjanaise
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
Le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a reçu une délégation conduite par le vice-Premier ministre azerbaïdjanaise, Chahin Moustafaïev.
Le vice-Premier ministre a transmis les salutations et les meilleurs vœux du président Ilham Aliyev à son homologue iranien.
Au cours de la rencontre, il a été souligné que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran se développaient avec succès grâce à la volonté et à l'attention des dirigeants des deux pays.
L’importance d’étendre davantage la coopération bénéfique entre les pays, construite sur des bases solides, et de poursuivre la mise en œuvre de projets communs a été soulignée.
Le président iranien a demandé à transmettre ses sincères salutations à son homologue azerbaïdjanais.
