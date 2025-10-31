Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%

Berlin, 31 octobre, AZERTAC

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,1% en octobre 2025, contre 2,2% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (3,4%, comparé à 3,2% en septembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,5% comparé à 3,0% en septembre), des biens industriels hors énergie (0,6%, comparé à 0,8% en septembre) et de l'énergie (-1,0%, comparé à -0,4% en septembre).