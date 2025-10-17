Le taux d’inflation annuel en hausse à 2,2% dans la zone euro

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,2% en septembre 2025, contre 2,0% en août. Un an auparavant, il était de 1,7%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août. Un an auparavant, il était de 2,1%. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Chypre (0,0%), en France (1,1%), en Italie et en Grèce (1,8% chacunе). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (8,6%), en Estonie (5,3%), en Croatie et en Slovaquie (4,6% chacunе). Par rapport à août 2025, l'inflation annuelle a baissé dans huit États membres, est restée stable dans quatre et a augmenté dans quinze autres.

En septembre 2025 les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,49 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+0,58 pp), des biens industriels hors énergie (+0,20 pp) et de l'énergie (-0,03 pp).