Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI

Guébélé, 1er octobre, AZERTAC

Les épreuves de badminton ont débuté le 30 septembre aux IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

Le premier jour était consacré aux compétitions par équipes mixtes.

Dans le Groupe A, l'équipe nationale d'Azerbaïdjan a remporté une victoire nette contre le Tadjikistan sur le score de 5 à 0, avant de s'incliner face à l'Ouzbékistan sur le score de 2 à 3.

Dans le Groupe B, la sélection azerbaïdjanaise a essuyé deux défaites, s'inclinant lourdement 0 à 5 contre le Kazakhstan et la Russie.

Il est à noter que les épreuves de badminton se termineront le 5 octobre.