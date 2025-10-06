Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une progression sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 65,37 dollars, en hausse de 0,84 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 61,7 dollars, après une augmentation de 0,82 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).