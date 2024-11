Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont enregistré une légère hausse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 73,34 dollars, en augmentation de 0,03 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » n’a pas changé et a été vendu à 69,39 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).