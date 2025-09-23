Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une baisse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 66,16 dollars, en régression de 0,41 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 61,91 dollars, après une diminution de 0,37 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).