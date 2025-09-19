Les dirigeants turc et américain se rencontreront à Washington

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu'il accueillera son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à la Maison Blanche le 25 septembre, selon Agence Anadolu.

Dans une déclaration publiée vendredi sur la plateforme américaine Truth Social, Trump s'est dit « ravi » de recevoir son homologue turc.

Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants discuteront de plusieurs accords commerciaux et militaires, notamment l'achat à grande échelle d'avions Boeing, un important contrat portant sur les F-16, ainsi que la poursuite des négociations sur les F-35, dont les États-Unis espèrent une issue positive.

« Nous avons toujours eu d'excellentes relations avec le président Erdogan. J'ai hâte de le rencontrer le 25 », a conclu le président américain.