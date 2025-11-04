Les New-Yorkais se rendent aux urnes pour élire leur maire

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Les habitants de New York se rendent aux urnes mardi pour une élection municipale très disputée.

Les bureaux de vote ont ouvert à 6h du matin (11h00 GMT) et fermeront à 21h (02h00 GMT mercredi). Le vote anticipé, qui s’est déroulé du 25 octobre au 2 novembre, a enregistré plus de 735 000 bulletins déposés, un record pour la ville, selon la Commission électorale de New York, indique l’agence de presse Anadolu.

Au centre de la course se trouve Zohran Mamdani, 34 ans, candidat du Parti démocrate, né à Kampala, en Ouganda, de parents indiens, et installé à New York depuis l’âge de sept ans. S’il est élu, il deviendrait le premier maire musulman et sud-asiatique de la ville.

Mamdani, socialiste démocrate déclaré, a mené une campagne axée sur l’accessibilité économique et les services sociaux, promettant notamment la gratuité des bus, la garde d’enfants universelle, des supermarchés municipaux, un logement à loyer stabilisé et une augmentation progressive du salaire minimum à 30 dollars de l’heure d’ici 2030, contre 16,50 actuellement.

Pour financer ces mesures, il propose d’augmenter le taux d’imposition des entreprises à 11,5 % — le même qu’au New Jersey voisin — et d’instaurer un impôt de 2 % sur les revenus supérieurs à un million de dollars par an.

Il a également promis d’ordonner à la police de New York (NYPD) d’arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu si celui-ci entrait dans la ville, en référence au mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre à Gaza.

Ses principaux adversaires sont Andrew Cuomo, ancien gouverneur de l’État de New York, et Curtis Sliwa, candidat républicain, militant communautaire de droite et animateur de radio.

Cuomo, qui se présente en indépendant après avoir perdu la primaire démocrate face à Mamdani en juin, tente de se présenter comme le candidat le plus expérimenté pour diriger la ville, fort de ses décennies de service public, notamment durant la pandémie de COVID-19.

Selon la moyenne des sondages compilée par le site Real Clear Politics, Mamdani dispose d’une avance de 14,3 points à la veille du scrutin, avec 46,1 % des intentions de vote, contre 31,8 % pour Cuomo. Sliwa arrive en troisième position avec 16,3 %, et il reste incertain que sa base électorale apporte son soutien à Cuomo, un démocrate de longue date.