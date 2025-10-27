l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ECONOMIE

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 42,4 dollars pour s’installer à 4 095,4 dollars.

Et celui de l’argent a constitué 48,29 dollars, après une chute de 0,3 dollar.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Un expert russe : Le corridor de Zenguézour contribuera au développement des échanges comerciaux entre les pays voisins
  • 25.10.2025 [17:41]

Un expert russe : Le corridor de Zenguézour contribuera au développement des échanges comerciaux entre les pays voisins

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression
  • 25.10.2025 [15:19]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

L'Azerbaïdjan est représenté à la Conférence régionale des ministres des transports au Pakistan
  • 24.10.2025 [19:30]

L'Azerbaïdjan est représenté à la Conférence régionale des ministres des transports au Pakistan

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
  • 24.10.2025 [14:31]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
  • 24.10.2025 [11:54]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses
  • 24.10.2025 [10:32]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses

Belgrade accueille la 9e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et la Serbie et un forum d’affaires azerbaïdjano-serbe
  • 23.10.2025 [20:19]

Belgrade accueille la 9e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et la Serbie et un forum d’affaires azerbaïdjano-serbe

Le président de la SOCAR rencontre le vice-président senior de la société ABB pour l'Europe du Nord
  • 23.10.2025 [19:20]

Le président de la SOCAR rencontre le vice-président senior de la société ABB pour l'Europe du Nord

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
  • 23.10.2025 [14:48]

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

La TURKPA et le TIF discutent de l’élargissement de leur coopération

  • [15:16]

Argentine: Le parti du président Milei remporte les élections générales de mi-mandat

  • [14:29]

ANAMA : 226 mines et 5 498 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

  • [14:04]

Funérailles de 16 autres personnes portées disparues et martyres

  • [13:04]

Indonésie: un séisme de magnitude 6,3 frappe la province du Nusa Tenggara oriental

  • [12:44]

La Chine et les Etats-Unis parviennent à des consensus de base sur les arrangements visant à traiter leurs préoccupations commerciales respectives

  • [12:27]

L’ASEAN appelle à des mesures concrètes pour mettre fin immédiatement à la violence aveugle

  • [12:07]

Soixante-cinq pays signent le 1er traité de l'ONU pour lutter contre la cybercriminalité

  • [11:10]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • [10:49]

Trump se dit ouvert à une rencontre avec Kim lors de son passage en Corée

  • [10:28]

Un lutteur azerbaïdjanais devient champion du monde en Serbie

  • [10:16]

Les relations de coopération entre les services de sécurité de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan au menu de discussions

  • 25.10.2025 [19:44]

Coupe de la Confédération de la CAF : le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour la phase de poules

  • 25.10.2025 [19:01]

Un expert russe : Le corridor de Zenguézour contribuera au développement des échanges comerciaux entre les pays voisins

  • 25.10.2025 [17:41]

Le secrétaire général de la TURKPA s’entretient avec le vice-président turc

  • 25.10.2025 [16:38]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

  • 25.10.2025 [15:19]

Le président azerbaïdjanais félicite le président et le peuple kazakhs pour la fête nationale du Kazakhstan

  • 25.10.2025 [13:50]

Le Maroc lance le projet « Jeunes et Biodiversité – Passerelle Verte » en partenariat international

  • 25.10.2025 [13:03]

Les ambassadeurs des États turciques en Allemagne se réunissent à Berlin

  • 25.10.2025 [12:21]

Des scientifiques azerbaïdjanais participent à une conférence internationale tenue au Kazakhstan

  • 25.10.2025 [10:55]

Le président Aliyev partage une publication liée à l’anniversaire de la libération de Goubadly

  • 25.10.2025 [10:08]

Le SIMA, une ambition d’intégration africaine

  • 24.10.2025 [21:05]
Les dépositions des victimes des attaques menées par l’Arménie, ainsi que celles des ayants droit des victimes décédées, sont rendues publiques à l’audience VIDEO

Les dépositions des victimes des attaques menées par l’Arménie, ainsi que celles des ayants droit des victimes décédées, sont rendues publiques à l’audience VIDEO

Discussions sur le renforcement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Organisation des États turciques

  • 24.10.2025 [20:07]

L'Azerbaïdjan est représenté à la Conférence régionale des ministres des transports au Pakistan

  • 24.10.2025 [19:30]

L'Azerbaïdjan élu coprésident du Groupe de travail intergouvernemental sur la résolution de l'Assemblée d'ONU-Habitat sur « Un logement convenable pour tous »

  • 24.10.2025 [18:58]

La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée

  • 24.10.2025 [18:06]

Les villages de Seyidbeyli et Dachboulag de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents

  • 24.10.2025 [17:03]

L'Azerbaïdjan soutient l'initiative visant à moderniser l'éducation à Sainte-Lucie

  • 24.10.2025 [16:20]

Xi Jinping assistera à une réunion de l'APEC et effectuera une visite en République de Corée

  • 24.10.2025 [16:03]

Communiqué de la Présidence de la République

  • 24.10.2025 [15:01]

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement

  • 24.10.2025 [14:37]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • 24.10.2025 [14:31]

Un événement international dédié à la cérémonie d’ouverture du Centre d’arbitrage de Bakou

  • 24.10.2025 [13:05]

Luke Coffey : Je pense que l’une des choses les plus importantes serait que le président Trump se rende en Azerbaïdjan

  • 24.10.2025 [12:40]

Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »

  • 24.10.2025 [12:34]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 24.10.2025 [11:54]

Une conférence consacrée à l’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie obtenu à Washington

  • 24.10.2025 [11:18]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses

  • 24.10.2025 [10:32]
Les témoignages concernant les tortures subies par les Azerbaïdjanais détenus en captivité et pris en otage par l’Arménie sont rendus publics – PROCÈS VIDEO

Les témoignages concernant les tortures subies par les Azerbaïdjanais détenus en captivité et pris en otage par l’Arménie sont rendus publics – PROCÈS VIDEO

Les préparatifs de la COP30 se poursuivent

  • 23.10.2025 [21:09]

Gori accueille une réunion impliquant les dirigeants des universités de la défense nationale d’Azerbaïdjan, de Géorgie et de Türkiye

  • 23.10.2025 [20:35]

Belgrade accueille la 9e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et la Serbie et un forum d’affaires azerbaïdjano-serbe

  • 23.10.2025 [20:19]

Le président de la SOCAR rencontre le vice-président senior de la société ABB pour l'Europe du Nord

  • 23.10.2025 [19:20]

Le projet intitulé « Le réseau vert : plateforme d'innovation scientifique » inauguré à Khankendi

  • 23.10.2025 [18:12]

Une délégation de jeunes azerbaïdjanais reçue par le Directeur général de l’ICESCO

  • 23.10.2025 [17:33]

Six autres citoyens azerbaïdjanais ont été rapatriés depuis la Syrie

  • 23.10.2025 [17:02]

Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie

  • 23.10.2025 [16:30]

Budget 2026 : rejet massif de la partie « recettes » à l’Assemblée, le gouvernement face à l’impasse

  • 23.10.2025 [15:54]

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

  • 23.10.2025 [14:48]

Un nouveau groupe d’anciens déplacés part pour le village de Tezebiné de la région de Khodjaly

  • 23.10.2025 [14:15]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

  • 23.10.2025 [13:10]

Les voyageurs internationaux visitent les monuments historiques à Choucha

  • 23.10.2025 [12:52]

Le président Aliyev : La coopération entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie s’approfondisse de jour en jour

  • 23.10.2025 [12:25]

À Genève, le chef de l’ONU plaide pour des alertes précoces pour tous d’ici 2027

  • 23.10.2025 [12:02]

Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique

  • 23.10.2025 [11:33]

Le lutteur azerbaïdjanais Elmir Aliyev sacré champion du monde

  • 23.10.2025 [10:39]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 62 dollars

  • 23.10.2025 [10:34]

La présidente du Milli Medjlis rencontre le ministre estonien des Affaires étrangères

  • 22.10.2025 [20:45]

Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie

  • 22.10.2025 [20:00]

Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine

  • 22.10.2025 [19:39]

Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican

  • 22.10.2025 [19:12]

Maroc : Organisation de la 14e édition du Festival international d'interaction interculturelle de Larache

  • 22.10.2025 [18:48]

L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent des questions d'actualité inscrites à l'ordre du jour de la coopération bilatérale et multilatérale

  • 22.10.2025 [18:01]

La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression

  • 22.10.2025 [17:03]

Bakou: le ministre estonien des Affaires étrangères visite le Parc de la Victoire

  • 22.10.2025 [16:48]
Le président Ilham Aliyev remet l’Ordre « Istiqlal » à Yagoub Eyyoubov VIDEO

Le président Ilham Aliyev remet l’Ordre « Istiqlal » à Yagoub Eyyoubov VIDEO

Le ministre estonien des Affaires étrangères visite l’Allée des Martyrs à Bakou

  • 22.10.2025 [16:05]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 22.10.2025 [15:36]

Le prix de l’or enregistre une hausse de 42 dollars

  • 22.10.2025 [15:33]

Le Premier ministre azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue géorgien à Tbilissi

  • 22.10.2025 [15:00]
Le président de la République reçoit le ministre estonien des Affaires étrangères VIDEO

Le président de la République reçoit le ministre estonien des Affaires étrangères VIDEO

Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh

  • 22.10.2025 [12:12]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse

  • 22.10.2025 [11:40]

Pays-Bas : le premier cas détecté d’une nouvelle variante du virus de la variole du singe

  • 22.10.2025 [11:27]

Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie

  • 22.10.2025 [10:30]
Le président Aliyev partage une publication relative à sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Le président Aliyev partage une publication relative à sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Le tribunal a accepté la requête de Ruben Vardanyan de renoncer à l’assistance d’un avocat VIDEO

Le tribunal a accepté la requête de Ruben Vardanyan de renoncer à l’assistance d’un avocat VIDEO

Le président Ilham Aliyev termine sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Le président Ilham Aliyev termine sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et kazakh font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et kazakh font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev : Le projet TRIPP sera bel et bien mis en œuvre

  • 21.10.2025 [19:48]
Astana : Les présidents Aliyev et Tokaïev visitent le Centre international d’IA « Alem.ai » VIDEO

Astana : Les présidents Aliyev et Tokaïev visitent le Centre international d’IA « Alem.ai » VIDEO

Le président Ilham Aliyev : L'ouverture du corridor de Zenguézour pourrait avoir lieu d'ici fin 2028

  • 21.10.2025 [18:29]
Astana accueille la 2e réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Astana accueille la 2e réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Ilham Aliyev: L’Azerbaïdjan a levé toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l’Arménie, en vigueur depuis l’occupation

  • 21.10.2025 [17:51]

Le président Ilham Aliyev : Le Kazakhstan avance avec confiance sur la voie du développement et de la modernisation

  • 21.10.2025 [17:46]

Chine: le train à grande vitesse le plus rapide au monde atteint 453 km/h lors de tests préalables à sa mise en service

  • 21.10.2025 [16:51]
Échange de docuements entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Échange de docuements entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

L’atelier conjoint « UNA – Sputnik » met en lumière les dangers du « deepfake » à l’aide de l’intelligence artificielle et les moyens de le détecter

  • 21.10.2025 [16:05]

Le président Aliyev : Une ère de paix s’est ouverte entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

  • 21.10.2025 [15:49]

Le président Ilham Aliyev souligné le soutien constant du Kazakhstan à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan

  • 21.10.2025 [15:35]

Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève

  • 21.10.2025 [15:04]

Le président du Kazakhstan souligne l’importance historique des accords de Washington entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

  • 21.10.2025 [15:04]

Le président kazakh évoque la contribution d’Ilham Aliyev au développement des relations bilatérales

  • 21.10.2025 [14:46]

L'ancien président français Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé à Paris

  • 21.10.2025 [14:21]

La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle

  • 21.10.2025 [13:48]

Kassym-Jomart Tokaïev : La visite du président azerbaïdjanais au Kazakhstan est d’une grande importance pour le développement futur du partenariat stratégique entre les deux pays

  • 21.10.2025 [13:13]

Le président Tokaïev : L’Azerbaïdjan est un pays exceptionnel et un État frère pour le Kazakhstan

  • 21.10.2025 [13:13]

La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana

  • 21.10.2025 [13:02]

Kassym-Jomart Tokaïev : L’Azerbaïdjan joue un rôle crucial en tant que puissance régionale

  • 21.10.2025 [12:58]