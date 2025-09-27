L’oléoduc Irak-Türkiye reprend ses livraisons de pétrole

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, a annoncé samedi la reprise des livraisons de pétrole via l’oléoduc Irak-Türkiye à 7 h 07 heure locale (04h07 GMT), selon Agence Anadolu.

Fermée depuis les séismes du 6 février 2023, la conduite avait été remise en état par l’opérateur public BOTAS en octobre dernier, a précisé Bayraktar dans un message publié sur le réseau social NEXT SOSYAL basé en Türkiye.

L’agence de presse officielle irakienne INA a également confirmé la reprise des exportations depuis les champs pétroliers de l’administration régionale kurde (KRG) du nord de l’Irak. Selon la chaîne Rudaw, le flux a repris depuis le champ de Fishkhabur en présence d’une délégation du KRG, du gouvernement central irakien et de compagnies pétrolières.

Jeudi, le Premier ministre irakien Mohammed Shiaa al-Sudani avait annoncé qu’un accord historique permettait désormais au ministère fédéral du Pétrole de recevoir le brut extrait des champs kurdes et de l’exporter via l’oléoduc Irak-Türkiye.

Le KRG avait, de son côté, indiqué avoir conclu des accords avec des entreprises locales et étrangères en vue de reprendre les exportations, en attendant la décision finale du ministère irakien du Pétrole.