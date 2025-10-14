L’ONU tiendra une session de la CNUCED à Genève
Bakou, 14 octobre, AZERTAC
La 16e session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED16) se tiendra du 20 au 23 octobre 2025, à l'invitation du gouvernement suisse, sur le thème « Décider de l'avenir : Opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable ».
La conférence ministérielle, un événement des Nations Unies organisé tous les quatre ans, est l'organe de décision le plus élevé de la CNUCED, au cours duquel les États membres discutent des tendances et des défis actuels en matière de commerce, de finance, d'investissement et de technologie à l'échelle mondiale.
La conférence fixe les priorités de travail de l'organisation pour les quatre années suivantes et formule des recommandations de politique générale.
Sont attendus à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des affaires étrangères, des ministres des finances, des ministres du commerce et de l'économie des 195 États membres de la CNUCED, des chefs d'organisations internationales, des économistes lauréats du prix Nobel, des organisations de la société civile de premier plan, des banques de développement et des organisations financières et commerciales mondiales.
