Malte reconnaîtra officiellement l’État de Palestine à l’Assemblée générale de l’ONU

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Malte reconnaîtra officiellement l’État de Palestine lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU, a annoncé le Premier ministre Robert Abela, lundi, à son arrivée à New York.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un engagement politique qu’il avait pris précédemment et reflète le soutien de longue date de Malte à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, a indiqué le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

« La position de Malte a toujours été cohérente, soutenant la paix au Moyen-Orient par le dialogue et la création de deux États », a déclaré le Premier ministre, réaffirmant que cette reconnaissance vise à renforcer les efforts pour un règlement durable.

Il a de nouveau appelé à la libération sans condition de tous les otages encore détenus par le Hamas et a réclamé un cessez-le-feu permanent à Gaza.

Le Premier ministre tiendra également une série de réunions bilatérales et multilatérales à New York avant de s’adresser à l’Assemblée générale.

Dimanche, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal ont annoncé reconnaître officiellement l’État de Palestine, portant à 153 le nombre total d’États membres de l’ONU ayant pris cette décision, sur les 193 que compte l’organisation.

Onze autres pays, dont Malte, le Luxembourg, la France, la Belgique et l’Arménie, ont également fait part de leur intention de reconnaître l’État de Palestine lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale, qui se tient ce mois-ci à New York dans le cadre du Débat général. (Agence Anadolu)