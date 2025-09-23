New York : Entretien des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, et le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoyan, se sont entretenus le 22 septembre dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Les ministres ont échangé sur les prochaines étapes possibles pour faire avancer le programme de paix conformément aux résultats du Sommet de paix de Washington du 8 août 2025.
Ils ont convenu de poursuivre le dialogue.
