Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Le bilan du séisme de magnitude 6,9, survenu mardi soir dans la province philippine de Cebu (centre), s'élève désormais à 72 morts, a annoncé jeudi le Conseil national de gestion et de réduction des risques de catastrophes (NDRRMC).

Ce dernier a indiqué que Bogo City était la zone la plus touchée avec 30 décès enregistrés, suivie par San Remigio (22), Medellin (12), Tabogon (cinq), et les municipalités de Sogod, Tabuelan et Borbon (un décès respectivement).

La même source a en outre fait état d'au moins 294 blessés parmi 47.221 familles touchées, ainsi que de 87 infrastructures et 597 maisons endommagées dans le tremblement de terre, qui s'est produit mardi à 21H59 heure locale.

Le gouvernement provincial a déclaré l'état de catastrophe dans toute la province.

Les Philippines se trouvent sur la "Ceinture de feu du Pacifique", une région sujette aux activités sismique et volcanique. (Agence Xinhua)