Türkiye: la réunion régionale sur Gaza a débuté à Istanbul

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

La réunion des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, accueillie par le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a débuté lundi à Istanbul, selon l’agence de presse Anadolu.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie, du Pakistan, d'Arabie saoudite et de Jordanie, ainsi que des représentants des Émirats arabes unis (EAU) et du Qatar participent à la réunion organisée dans la métropole turque.

Avant la réunion, Hakan Fidan a posé pour une photo de groupe avec le ministre indonésien des Affaires étrangères,Sugiono, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Muhammad Ishaq Dar, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faysal bin Farhan Al Saoud, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et les représentants des Émirats arabes unis et du Qatar.

Selon des informations obtenues auprès du ministère turc des Affaires étrangères, la réunion portera sur les derniers développements concernant le cessez-le-feu à Gaza et la situation humanitaire.

Les pays participant à la réunion s'étaient réunis au niveau des dirigeants avec le président américain Donald Trump à New York le 23 septembre, dans le cadre de la semaine de haut niveau de la 80e Assemblée générale des Nations unies.

Dans le communiqué publié à l'issue de la réunion, les participants ont souligné la nécessité d'un plan global basé sur celui de l'Union arabe et de l'Organisation de coopération islamique (OCI) pour la reconstruction de Gaza, ainsi que de mesures de sécurité, et ont insisté sur la nécessité de soutenir les dirigeants palestiniens grâce à l'aide internationale. Ils se sont également engagés à travailler ensemble pour permettre aux Palestiniens de reconstruire leur vie à Gaza.