Vietnam : le bilan s'élève à 37 morts dans les inondations

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le bilan des victimes des fortes pluies et des inondations ayant sévi dans le centre du Vietnam s'élève désormais à 37 morts, cinq personnes étant portées disparues et 78 autres blessées, a annoncé lundi l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues.

Selon le rapport, plus de 12.600 maisons sont toujours inondées, tandis que 103 autres ont été détruites ou emportées et 451 endommagées.

Les inondations ont également submergé près de 7.900 hectares de cultures, tué plus de 64.000 têtes de bétail et volailles, et causé de graves dommages aux systèmes d'irrigation et aux berges des rivières. (Xinhua)