Yaltchin Rafiyev : Je pense qu’il est temps de prendre des engagements

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Lors de la COP29, nous avons essayé de créer toutes les conditions pour discuter des questions importantes. Nous avons encouragé les parties à discuter, à comprendre leurs priorités et à assumer la responsabilité collective pour trouver des solutions justes et ambitieuses. Nous remercions les parties de leur volonté de parvenir à un accord.

C’est ce qu’a annoncé Yaltchin Rafiyev, négociateur en chef de la COP29, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

« Notre équipe synthétise les idées pour présenter des textes équilibrés. Nous remercions les parties d’avoir semblé déterminées à parvenir à un accord final. Je pense qu’il est temps de prendre des engagements. Nous travaillons déjà sur un objectif mondial d’adaptation, un nouvel objectif collectif quantifié et un accord avec les Émirats arabes unis. La moitié de ces documents seront rendus publics ce soir, parce que le travail sur les textes n’est pas encore terminé. Les parties doivent discuter des questions les plus importantes. De différentes solutions et propositions doivent être définies. Grâce aux décisions prises ici, les parties seront prêtes à passer de la première décennie de l'Accord de Paris sur le climat à la deuxième décennie » a ajouté Yaltchin Rafiyev.