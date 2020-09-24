الخارجية: سلسلة الاستفزازات المرتكبة من قبل أرمينيا بقيادة باشينيان أنزلت ضربة على محادثات السلام – جدول زمني

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أصدرته اليوم إن سلسلة الاستفزازات المشار إليها في الذيل والمرتكبة اللفظية والعملية من قبل أرمينيا بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد أنزلت ضربة قاسية على عملية المحادثات وادت إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة. والتصريحات المحرضة المصحوبة بتحركات عسكرية عدوانية والاستفزازات الحربية وغيرها تدل بصراحة على استعداد أرمينيا لحملة عدوانية تالية ضد أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن "قيادة أرمينيا قد حققت خيارها لتكرار سياسة الضم لاسلافها منذ يوم تولتها السلطة وهي أحبطت جميع توقعات محتملة للمجتمع الدولي. وأعلنت أرمينيا اعلانا عاما عن امتناعها عما يتضمنه منطق ومفهوم عملية محادثات السلام المنظمة منذ السنوات الطويلة بقيادة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من سحب قوات الاحتلال الأرميني من الأراضي المحتلة الأذربيجانية مرحليا وانزلت بذلك ضربة على المحادثات. كما ابلغ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حديث صحفي له في 19 سبتمبر أن "التصريحات السخيفة لارمينيا وخطواتها المستفزة تجعل المحادثات لا معنى لها.

وبالعكس، تبنت أرمينيا بقيادة باشينيان عقيدة حربية واستراتيجية امن وطنية تتوخى مفهوم "حرب جديدة من اجل أراض جديدة" وغرض هذا البلد في عملية المحادثات كالحفاظ على نتائج الحرب. وتبرهن قيادة أرمينيا الحالية برهنة واضحة لا لبس فيه بفعالياتها غير المشروعة المتزايدة سرعة وسعة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية بما فيه تهجير غير قانوني إلى الأراضي المحتلة الأذربيجانية للارمن من منطقة الشرق الأوسط أن هذا البلد ينتهج السياسة التوسعية ويستغل لهذا الغرض محادثات السلام تحت حماية مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

التعامل العدواني الأرميني بلغ أوجه بعمل عدواني مستهدف باتجاه محافظة طاووس من الحدود الأذربيجانية الأرمينية خلال الفترة ما بين 12-16 يوليو. وما كان هذا الهجوم المسلحة حدثا عسكريا بالصدفة بل هو مظهر واضح تال لتطبيق أرمينيا القوة غير المشروع ضد جمهورية أذربيجان واستهدف غزو أراضي أذربيجان الجديدة.

أرمينيا الفاشلة في هذا الهجوم "التجريبي" تستعد من جديد لعمل عدواني قادم وهي تجمع عددا كبيرا من الأسلحة والعتاد ونشرت قواتها الاحتلالية على طول خط التماس. وتصاحب تهديدات بشأن إنزال ضربات على البنية التحتية المدنية المهمة والمناطق السكنية الكبيرة في أذربيجان بحركات استطلاعية عسكرية مكثفة وتخريبية في عمق أراضي أذربيجان. وبجانب ذلك، أعلنت أرمينيا عن إنشاء وحدات عسكرية تتألف من عشرات آلاف من المدنية للاستخدام في فعاليات حربية ضد أذربيجان.

وفي سياق استعدادات أرمينيا لهجوم حربي جديد تدعو أذربيجان المجتمع الدولي خاصة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإرجاع أرمينيا إلى العقل السليم وتصدي هذا البلد من ارتكاب اعتداء عسكري جديد.

ويجب على قيادة أرمينيا أن تسحب بياناتها المستفزة وتوقف جميع فعالياتها الرامية إلى خرق الاستقرار وأن تمتثل امتثالا واضحا بتعهداتها من اجل التوصل إلى حل سياسي محدد مسبقا نطاقه بالقرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات ووثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للنزاع. ولن تخادع بيانات أرمينيا ومسؤوليها حول جاهزية هذا البلد للمحادثات لا أذربيجان ولا المجتمع الدولي ما لم يحدث ذلك.

كما ابلغ الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع رفيع المستوى المكرس للذكرى الـ75 لمنظمة الأمم المتحدة أن هناك سبيل وحيد من اجل التوسل إلى السلام الا وهو سحب أرمينيا قواتها المسلحة من الأراضي المحتلة الأذربيجانية. إن سلامة أراضي أذربيجان لم تكن موضعا للحل الوسطي ولن تكون.

فعاليات استفزازية حققها نيكول باشينيان إلى اليوم منذ انتخابه رئيسا لوزراء أرمينيا في 8 مايو عام 2018م