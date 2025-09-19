رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس النواب الماليزي بكوالالمبر

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

اجتمعت رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في التاسع عشر من سبتمبر في كوالالمبر مع رئيس مجلس النواب الماليزي تان سري داتو جوهاري بن عبد.

وجاء في بيان البرلمان الأذربيجاني أن الاجتماع شهد إعراب رئيس مجلس النواب عن شكره لمشاركة الوفد البرلماني الأذربيجاني في أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين للاتحاد البرلماني الآسيوي مؤكداً أنّ مثل هذه المنصات توفر فرصة مهمة لمناقشة قضايا التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وقد جرى التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين البلدين داخل المنظمات الدولية ولا سيما شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز التي توفر إمكانات واسعة للعمل المشترك.

ومن جانبها شددت غفاروفا على قيمة الجمعية العامة السادسة والأربعين للجمعية مبرزةً أنّها تشكل محطة بارزة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وماليزيا.

كما تناولت المحادثات آفاق تطوير التعاون بين البرلمانين فيما أشارت غفاروفا إلى أنّ مثل هذه اللقاءات تعكس نجاح العلاقات القائمة وتحدثت عن التطورات الجارية في جنوب القوقاز وتحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال وأعمال الإعمار وإعادة البناء الواسعة النطاق التي تنفذها الحكومة في قراباغ وزنكزور الشرقية.

وفي السياق ذاته، شاركت غفاروفا الحضور بوجهة نظرها حول عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا في ضوء الزيارة العملية الأخيرة التي قام بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الولايات المتحدة.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.