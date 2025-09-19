بيان خارجية أذربيجان بشأن يوم سيادة الدولة

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشان يوم 20 سبتمبر يوم سيادة الدولة في الذكرى السنوية الثانية على استعادة أذربيجان بالكامل سيادتها على منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين نتيجة عملية مكافحة الارهاب محلية النطاق عام 2023.

وجاء في بيان الخارجية بمناسبة يوم السيادة الوطنية "إن تاريخ 20 سبتمبر يمثل أحد ألمع الصفحات في تاريخ أذربيجان ".

ذكر البيان أيضاً أن اتفاقية السلام قد تم التوقيع المبدئي عليها خلال اجتماع واشنطن في أغسطس 2025 بين قادة أذربيجان والولايات المتحدة وأرمينيا. وأعادت الوزارة التأكيد على مطالبها من أرمينيا بإسقاط المطالبات الإقليمية من دستورها.

وهنأت الحكومة الأذربيجانية المواطنين بيوم السيادة الوطنية، معربة عن إجلالها لذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال الوطن الغالي وسلامتها الإقليمية.