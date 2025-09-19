رئيس رواندا يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

زار رئيس جمهورية رواندا بول كاغامه في 20 سبتمبر اليوم ضريح الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني مؤسس دولة أذربيجان المستقلة حيدر علييف في مقبرة الشرف ووضع إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه الخالدة.

كما وُضعت باقات من الزهور على قبر طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا إحياء لذكراها.

ثم وَضع باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب المرموق تاميرلان علييف.