الرئيس بول كاغامه: هناك العديد من أوجه التشابه بين رواندا وأذربيجان
باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج
لفت الرئيس الرواندي بول كاغامه في بيان صحفي ألقاه مع رئيس أذربيجان إلهام علييف في العشرين من سبتمبر اليوم في باكو إن هناك العديد من أوجه التشابه بين رواندا وأذربيجان وأعتقد أنه يمكننا تطوير هذه القواسم المشتركة لتعزيز التعاون والتقدم بشكل أكبر.
وأوضح الرئيس الرواندي كاغامه قائلا "إننا سنعتمد على الزيارات العديدة والجهود والمفاوضات والاتفاقيات التي تمت بالفعل وسنفعل ذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية التي قام بها مسؤولو حكومتكم عدة مرات وكذلك من خلال ممثلينا الذين زاروا باكو."
