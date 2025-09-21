الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة مالطة بمناسبة العيد الوطني

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية مالطة ميريام سبيتيري ديبونو بمناسبة الذكرى السنوية للاستقلال العيد الوطني لبلدها.

ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب التمنيات والتبريكات المقرونة بموفور الصحة والسعادة والنجاح إلى الرئيسة المالطية ودوام السلام والازدهار إلى الشعب المالطي.