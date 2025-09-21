رئيس رواندا يختتم زيارته أذربيجان

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

اختتم رئيس جمهورية رواندا بول كاغامه زيارته جمهورية أذربيجان في 21 سبتمبر اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على شرف الضيف الرفيع على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا الدولتين.

وكان في وداع الرئيس الرواندي كاغامه نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني سمير شريفوف ومسؤولون آخرون.