الرئيس: إن الموقع الجغرافي المتميز لأذربيجان يحول بلدنا إلى مركز استراتيجي للسياسة الاقتصادية الإقليمية

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس إلهام علييف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار الذي عُقد في باكو ان الموقع الجغرافي المتميز لأذربيجان يحول بلدنا إلى مركز استراتيجي للسياسة الاقتصادية الإقليمية.

كما أكد رئيس الدولة أن حجم نقل البضائع عبر ممر الأوسط يزداد عاما بعد عام ومن المتوقع أن تزداد هذه المؤشرات أكثر في السنوات القادمة ولا سيما مع تشغيل ممر زنكزور وإن البنية التحتية الحديثة التي أُنشئت في أذربيجان بما في ذلك ميناء باكو التجاري البحري الدولي ومنطقة آلات الاقتصادية الحرة وشبكة السكك الحديدية الحديثة تقدم للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية وكفاءة عالية في العبور وفي الوقت ذاته، توفر المناطق الاقتصادية الخاصة والبنية التحتية الحديثة للنقل والرقمنة منصات جاهزة للإنتاج واللوجستيات والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية والزراعة عالية القيمة.