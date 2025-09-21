الرئيس: اليوم أصبح النمو الاقتصادي في أذربيجان اتجاها مستقرا طويل الأمد

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس إلهام علييف في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار الذي عُقد في باكو ان النمو الاقتصادي في أذربيجان أصبح اليوم اتجاها مستقرا طويل الأمد ونما القطاع غير النفطي بمعدل 6.7 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة 2021-2024 وارتفعت حصته في الاقتصاد الكلي إلى 68 في المائة. وتضاعفت الصادرات غير النفطية تقريبا خلال السنوات الست الماضية وهذا مؤشر واضح على ازدياد القدرة التنافسية لبلدنا.

كما أشار رئيس الدولة إلى أن جميع هذه الإنجازات مدعومة بإنشاء بنية تحتية إنتاجية حديثة في البلد وقال "لدينا حاليا 9 حدائق صناعية و4 أحياء صناعية وتم تسجيل 171 شركة هنا وبدأت 98 منها بالفعل أنشطة الإنتاج. تم استثمار أكثر من 6.9 مليارات مانات في المناطق الصناعية وتم توفير حوالي 11 ألف وظيفة دائمة هنا".

كما لفت الرئيس علييف الانتباه إلى أن حصة القطاع الخاص في الاقتصاد تم الحفاظ عليها عند 81.4 في المائة نتيجة لتطبيق الأفكار المتقدمة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاحات المنفذة وقد أدت التنمية الاقتصادية المستدامة إلى زيادة رفاهية السكان وزيادة القوة المالية للبلد وشهد عام 2025 مقارنة بعام 2017 زيادة إيرادات ميزانية الدولة بمقدار 2.4 مرة واحتياطيات النقد الأجنبي الاستراتيجية بمقدار 1.9 مرة وانخفاض نسبة الدين الخارجي للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 في المائة لتصبح إحدى أدنى المؤشرات في العالم.