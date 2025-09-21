مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بهجمات على قريتي مالي بكلي وقوشجيلار عام 1991-1992م

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

تواصلت في محكمة باكو العسكرية في الثاني والعشرين من سبتمبر اليوم جلسات محاكمة عدد من مواطني أرمينيا المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى ضد مدنيين أذربيجانيين خلال سنوات النزاع.

وخلال الجلسة جرى الإعلان عن وثائق تتعلق بهجمات وقعت في فبراير/شباط عام 1992 على قريتي مالي بكلي وقوشجيلار التابعتين لولاية شوشا الأذربيجانية، حيث تعرضت القريتان لقصف مكثف بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أعقبه هجوم باستخدام معدات عسكرية ثقيلة. وأسفرت الاعتداءات عن مقتل 12 شخصاً من سكان مالي بكلي وفقدان ثلاثة آخرين بينما قُتل أربعة من أهالي قوشجيلار وأُخذ تسعة رهائن.

كما درست المحكمة ملفاً آخر يتعلق بهجوم وقع في 8 سبتمبر/أيلول عام 1991 حينما أطلق مسلحون أرمن النار على حافلة من نوع "لاز" بالقرب من مزرعة في قرية كيش التابعة لولاية خوجاوند. وأسفر إطلاق النار عن مقتل سبعة أشخاص في مكان الحادث وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجروح.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.