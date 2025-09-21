المتهمون الأرمن يطلبون محكمة باكو العسكرية باستدعاء رئيس الوزراء الأرميني باشينيان والدول الأعضاء لدى مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا البائدة والسفير كاسبرشيك ووزير الخارجية الأرميني كشهود

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

استمرّت في باكو 22 سبتمبر اليوم جلسة محكمة باكو العسكرية للنظر في القضية الجنائيّة بحق المواطنين الأرمينيين المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى ضد السلم والإنسانيّة والجرائم الحربية بما في ذلك التحضير والقيام بالحروب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين الحرب والإرهاب وتمويله والاستيلاء على السلطة بالقوة على أراضي جمهورية أذربيجان.

وقدّم المتهم ديفيد مانوكيان طلباً لاستدعاء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان كشاهد أو السماح له بالانضمام عبر مؤتمرات الفيديو. كما طلب المتهم الآخر ديفيد بابايان استدعاء رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك المبعوث الخاص لرئيس المنظمة الفاعل السفير أنجي كاسبرشيك ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان كشهود.

وطلب المتهم دافيت إيشخانيان استدعاء ستة جنرالات من قوات حفظ السلام الروسية الذين كانوا متواجدين في الأراضي الأذربيجانية، مؤكداً وجود أسئلة مباشرة لهؤلاء الجنرالات حول الأحداث.

وردّ المدعي بأن هؤلاء الأشخاص ليس لهم صلة مباشرة بالاتهامات الحالية ولا توجد حاجة لاستدعائهم كشهود في المحكمة.

وقررت المحكمة بعد الاستماع لجميع الأطراف رفض جميع الطلبات المقدمة. وتواصل محاكمة المواطنين الأرمينيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات العديدة للقانون الدولي.

