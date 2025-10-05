قضية قصف كنجة: وثائق تثبت مقتل 26 مدنياً في هجمات أرمينيا الصاروخية

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

تواصلت يوم 6 أكتوبر في محكمة باكو العسكرية جلسات محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين في العديد من القضايا الجنائية والجرائم الكبرى حيث تم إعلان وثائق تتعلق بالهجمات الصاروخية على مدينة كنجة الأذربيجانية خلال حرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020م.

وأظهرت الوثائق التي تم فحصها أن القوات المسلحة الأرمينية انتهكت بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف وذلك عبر استهدافها أحياء سكنية في مدينة كنجة البعيدة عن الجبهة إضافة إلى منشآت تعليمية وطبية في أيام 4 و 5 و 8 و 11 و 17 من أكتوبر عام 2020م وتم استخدام صواريخ من طراز "سميرتش" بي م 30 و"ألبروس" 9كا72.

وتم تصنيف هذه الهجمات على أنها أعمال إرهابية وجرائم كبرى أخرى أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير واسع النطاق.

وجاء في الوثائق أن هجمات أرمينيا الصاروخية على غنجة أسفرت عن مقتل 26 مدنياً عمداً وإصابة 175 شخصاً بجروح متفاوتة ومن بين القتلى كان 6 أشخاص قصّر ودون سن البلوغ و10 نساء ومن بين الجرحى 66 مرأة و48 دون سن البلوغ.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.